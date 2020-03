Über Monate hinweg hatten die Anteilseigner des Düngemittel- und Salzherstellers K+S nur selten Grund zur Freude. Doch im heutigen Handel führt die Aktie die Gewinnerliste im MDAX mit großem Abstand an. So verteuerten sich die Papiere zwischenzeitlich um 13 Prozent. Der Grund hierfür ist eine bemerkenswerte Meldung des Konzerns.So will K+S will mit dem Komplettverkauf des nordamerikanischen Salzgeschäfts den Schuldenabbau vorantreiben. Mit dem Schritt soll die Verschuldung bis Ende 2021 um deutlich ...

