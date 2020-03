5 von 5 - in einem aktuellen Barometer-Update bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 8,50%-Anleihe der R-LOGITECH S.A.M. (WKN A19WVN) weiterhin als "äußerst attraktiv" und vergeben 5 von 5 möglichen Sternen.

Die Emittentin weise weiterhin einen erfolgreichen Track Record auf und habe sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in der wachstumsstarken Region Afrika eine hohe Reputation erarbeitet, so die Analysten in ihrem Fazit. Mit der "Euroports"-Übernahme habe sich das Unternehmen ideal verstärkt und sei nun dabei, erhebliche positive Synergien zu schaffen, was sich für das aktuelle Geschäftsjahr 2020 schon schnell zeigen sollte. Aufgrund des unverändert risikoaversen Geschäftsmodells, der unverändert hohen Eigenkapitalquote von ca. 30% und der zu erwartenden nachhaltigen Ausweitung von Umsatz und Ertrag sei die 8,50%-Anleihe deshalb weiterhin "äußerst attraktiv".

R-LOGITECH-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im März 2018 emittierte Unternehmensanleihe der R-LOGITECH S.A.M. ist mit einem Zinskupon von 8,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 29.03.) ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 29.03.2023. Im Rahmen der Emission wurden zunächst 25 Mio. Euro platziert, die im März 2019 um 100 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von 125 Mio. Euro aufgestockt wurden.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...