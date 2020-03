Bremen (ots) - Ostern ist die Zeit, in der Familien wieder zusammenkommen und gemeinsam das Fest genießen. Um das Warten auf die Feiertage zu versüßen, startet Milka in diesem Jahr erstmals den großen Milka Oster-Countdown zwei Wochen vor Ostern. Ab dem 30. März 2020 bietet Milka den Konsumenten auf einer eigenen Microsite tolle Überraschungen, die bei der Vorbereitung auf Ostern helfen. Die Kampagne läuft erneut unter dem Motto "Gemeinsam ist Ostern einfach besser".Influencer kreieren exklusiven ContentÄhnlich wie bei einem traditionellen Adventskalender zur Weihnachtszeit öffnet Milka beim Oster-Countdown jeden Tag ein Kalendertürchen. Dahinter verbergen sich Tipps, Anleitungen oder kreative Ideen aus den Bereichen Backen, Do it yourself und Dekoration sowie Outdoor-Aktivitäten. Erstellt wird der Content von diversen Influencern, darunter Emma Friedrichs (@emmaslieblingsstuecke), Catrin Neumayer (@cookingcatrin) und Linda Seel (@lindaloves.de). TV-Star und Moderatorin Annemarie Carpendale kreiert außerdem ein exklusives Backrezept, das zum Nachmachen anregt. Zwei große Kooperationen runden die Milka Osterkampagne ab: Die videobasierte Koch-Plattform "Kitchen Stories" veröffentlicht zwei Rezepte mit Milka Produkten, inklusive Videoanleitung. Die Einkaufszettel-App "Bring!" erstellt ebenfalls eine Rezeptinspiration mit Artikeln aus dem Milka Sortiment.Großangelegte Kampagne auf allen KanälenNeben der Microsite verlängert Milka den Content des Milka Oster-Countdowns auch auf Facebook, Pinterest und Instagram. Über letztere Plattform wird es zudem ein Gewinnspiel geben, bei dem Konsumenten tolle Milka Osterpakete gewinnen können. Nähere Informationen zu allen Teilnahmebedingungen gibt es auf https://ostern.milka.de. (https://ostern.milka.de) Darüber hinaus unterstützen Online- und DOOH-Werbemaßnahmen, aufmerksamkeitsstarke Platzierungen am Point of Sale, Social-Media-Maßnahmen, Influencer Relations sowie ein TV-Werbespot und PR-Aktionen die Kampagne, um breitgefächert für Aufmerksamkeit zu sorgen.Die Idee der Kampagne stammt von der Agentur [m]Studio, die Mediaschaltung steuert Wavemaker. Web- und Microsite werden von artundweise betreut, die Owned Social Media Channels Instagram, Facebook und Pinterest verantwortet Territory webguerillas. PR und Influencer Relations übernimmt fischerAppelt, relations.Über Mondelez InternationalMondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2019 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar und ist ein führender Snacking-Anbieter mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, Toblerone und Trident. Mit der Strategie "Snacking made Right" bietet das Unternehmen Konsumenten für jeden Anlass den richtigen Snack, zum richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Art und Weise hergestellt, an. Denn rund um den Globus werden kleine Mahlzeiten und Snacks im flexibler werdenden Alltag der Menschen immer wichtiger. Dies zeigen auch die Ergebnisse der "State of Snacking[TM]"-Studie, die das Marktforschungsinstitut The Harris Poll im Auftrag von Mondelez International durchgeführt hat. Weitere Informationen finden Sie hier.Mondelez International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Mehr über uns erfahren Sie unter www.mondelezinternational.com (http://www.mondelezinternational.com) oder folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/MDLZ. (https://twitter.com/MDLZ)Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Sie hier: http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germanyPressekontakt:Kontakt UnternehmenLivia KolmitzPressesprecherinMondelez Europe Services GmbHSchönbrunnerstraße 297-307A-1120 WienTelefon: +43 (0) 1253 013-7054E-Mail: livia.kolmitz@mdlz.comKontakt MarkeLina RotertPR-BeratungfischerAppelt, relations GmbHWaterloohain 5, 22769 HamburgTelefon: +49 (0) 40-899-699-625E-Mail: mdlz@fischerappelt.deOriginal-Content von: Mondelez International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40637/4544202