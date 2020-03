Die Corona-Epidemie führt nun auch in der europäischen Autoindustrie zu Einschränkungen in der Produktion. Als erstes kündigte Fiat Chrysler an, in Italien mehrere Werke verübergehend stillzulegen, um die Ausbreitung der Lungenkrankheit zu hemmen. Die Werke in Pomigliano, Melfi, Atessa und Cassino sollen jeweils zwischen Mittwoch und Samstag an...

Den vollständigen Artikel lesen ...