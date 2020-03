NEW YORK (Dow Jones)--Mit kräftigen Abschlägen ist die Wall Street am Mittwoch in den Handel gestartet. Es gibt laut Händlern andauernde oder zunehmende Zweifel, ob Notenbanken und Regierungen die durch die Corona-Epidemie hervorgerufenen ökonomischen Verwerfungen effektiv bekämpfen können. Kurz nach Handelsbeginn verliert der Dow-Jones-Index 2,8 Prozent auf 24.330 Punkte, der S&P-500 fällt um 2,7 Prozent und der Nasdaq-Composite um 2,3 Prozent.

Ein Vorstoß von US-Präsident Donald Trump, zur Ankurbelung der Wirtschaft die Lohnsteuer auszusetzen, ist im Kongress ins Leere gelaufen. Beide Kammern des Kongresses legen demnächst eine einwöchige Pause ein, damit schwinden die Chancen auf ein kurzfristiges größeres Konjunkturpaket. Kurz vor US-Handelsstart mitgeteilte Stützungsmaßnahmen der britischen Regierung verpufften an den Märkten.

Allerdings sind an den Märkten nach wie vor heftige Bewegungen in beide Richtungen denkbar nach zwei Tagen extrem erhöhter Volatilität. Am Vortag hatte die Wall Street zunächst hohe Gewinne abgegeben, im späten Geschäft mit der Hoffnung auf staatliche Maßnahmen aber wieder kräftig zugelegt. "Es ist zu früh um von einer Stabilisierung zu reden, und es ist zu früh um sich für eine Erholung zu positionieren", sagt Konjunktur-Stratege Mayank Mishra bei der Standard Chartered Bank in Singapur. Er ergänzt, dass sich die Finanzmärkte auf die Wirtschaftsfolgen der Epidemie konzentrierten und dass der weltweite Ausblick für das Wachstum nicht rosig aussehe.

Ölpreise unter Druck

Die Ölpreise fallen: Brent-Öl verbilligt sich um 3,4 Prozent auf 35,96 Dollar je Fass, WTI um 2,8 Prozent auf 33,41 Dollar, nachdem Saudi-Arabien Pläne offengelegt hat, die Förderung auf ein Rekordniveau von 13 Millionen Barrel täglich auszuweiten. Bislang liegt die maximale Kapazität bei 12 Millionen. Die Saudis wollten damit Stärke demonstrieren und klarstellen, dass sie aus Angebotssicht anderen Ölförderländern überlegen seien, kommentiert Analyst Harry Tchilinguirian von BNP Paribas.

Hintergrund ist der Streit vor allem zwischen Saudi-Arabien und Russland, die Ölförderung zu senken, um die Ölpreise zu stabilisieren. Russland hatte sich diesem Vorhaben entzogen, worauf Saudi-Arabien am Wochenende eine dramatische Erhöhung seiner Produktion angekündigt und damit praktisch einen Preiskrieg losgetreten hatte.

Am Devisenmarkt neigt der Dollar nach seiner kräftigen Erholung am Vortag zur Schwäche, belastet von der Erwartung weiterer Zinssenkungen. Der Yen als sicherer Hafen rückt gegen die US-Devise um rund 0,4 Prozent vor, der Euro klettert auf 1,1346 Dollar nach 1,1309 Dollar am Vorabend. Das britische Pfund hat eine überraschende Zinssenkung der Bank of England gut weggesteckt. Kurzzeitige Verluste nach der Entscheidung hat die Devise mehr als aufgeholt.

Das Kaufinteresse an den vermeintlich sicheren Häfen spiegelt die wieder gestiegene Riskoaversion wider. Der Goldpreis erholt sich von seinen Abgaben am Dienstag. Die Feinunze gewinnt 0,5 Prozent auf 1.662 Dollar. Steigende Anleihekurse drücken die Zehnjahresrendite um 10,8 Basispunkte auf 0,70 Prozent.

Pepsico macht sich fit

Der Getränke- und Snackhersteller Pepsico verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf im schnell wachsenden Segment der Energy-Drinks. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt er Rockstar Energy Beverages für 3,85 Milliarden US-Dollar. Pepsico verlieren mit dem Markt 2,6 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.329,69 -2,75 -688,47 -14,75 S&P-500 2.805,12 -2,68 -77,11 -13,18 Nasdaq-Comp. 8.156,46 -2,25 -187,79 -9,10 Nasdaq-100 8.193,48 -2,14 -178,79 -6,18 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,42 -12,0 0,54 -78,4 5 Jahre 0,56 -10,8 0,67 -136,3 7 Jahre 0,67 -9,2 0,76 -157,6 10 Jahre 0,70 -10,5 0,81 -174,2 30 Jahre 1,23 -5,3 1,28 -184,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1346 +0,33% 1,1340 1,1340 +1,2% EUR/JPY 118,79 -0,06% 118,76 117,84 -2,6% EUR/CHF 1,0591 -0,10% 1,0597 1,0600 -2,4% EUR/GBP 0,8765 +0,02% 0,8803 0,8762 +3,6% USD/JPY 104,70 -0,39% 104,74 103,90 -3,8% GBP/USD 1,2946 +0,32% 1,2905 1,2943 -2,3% USD/CNH (Offshore) 6,9565 -0,05% 6,9535 6,9607 -0,1% Bitcoin BTC/USD 7.886,26 -0,88% 7.857,78 7.821,17 +9,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,41 34,36 -2,8% -0,95 -44,7% Brent/ICE 35,96 37,22 -3,4% -1,26 -44,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.661,96 1.653,21 +0,5% +8,75 +9,5% Silber (Spot) 16,95 16,96 -0,1% -0,01 -5,0% Platin (Spot) 882,85 874,20 +1,0% +8,65 -8,5% Kupfer-Future 2,51 2,53 -0,4% -0,01 -10,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2020 09:43 ET (13:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.