Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Achterbahnfahrt an den Aktienmärkten geht weiter. Gestern erlebte die Wall Street einen turbulenten Tag mit positivem Ausgang. Heute startete der Dow Jones mit kräftigen Abschlägen. Mehr von Martin Weiß. Live vom Parkett in Frankfurt berichtet Patrick Dewayne. Bei den Einzelthemen geht es heute um Carnival, Royal Caribbean, Sea Limited, Clorox, American Water Works, Eli Lilly, American Tower, Amazon, Microsoft und ExxonMobil. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.