K+S hat es aktuell nicht leicht - sinkende Kalipreise und eine hohe Verschuldung drücken auf die Aktienkurse. Am Mittwoch setzt die Aktie des Dünger- und Salzproduzenten zu einem Kurssprung an, der sich sehen lassen kann.Der Grund für den Kurssprung von knapp 17 Prozent ist die Ankündigung, dass K+S mit dem Verkauf des nordamerikanischen Salzgeschäfts den Schuldenabbau vorantreiben will. Mit dem Schritt ...

