Der Vorstand der Wolford AG hat die Auswirkungen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus auf das Unternehmen analysiert und rechnet mit deutlich negativen Folgen dieser weltweiten Epidemie für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Wolford Gruppe. Im aktuell besonders stark betroffenen Italien seien die Umsätze in den letzten zwei Wochen um rund 50 % zurückgegangen. In der DACH-Region seien die Umsätze in den letzten zwei Wochen um rund 30 % rückläufig. Diese negativen Effekte würden voraussichtlich auch im neuen Wirtschaftsjahr 2020/21 (1. Mai 2020 bis 30. April 2021) spürbar sein, so die Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund korrigiert das Unternehmen seinen Ausblick und rechnet für das Geschäftsjahr 2020/21 nicht mehr mit einem positiven operativen Ergebnis (EBIT) ....

