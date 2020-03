sino AG: High End Brokerage | 100.000 Kunden - Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH wächst starkDGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG: High End Brokerage | 100.000 Kunden - Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH wächst stark11.03.2020 / 16:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Düsseldorf, 11. März 2020Die Trade Republic Bank GmbH, Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker hat, nur 10 Monate nach der Eröffnung der Warteliste, die Marke von 100.000 Kunden überschritten.Die sino Aktiengesellschaft ist uber ihre 100%-ige Tochtergesellschaft, die sino Beteiligungen GmbH, mit rund 30 % an der Trade Republic Bank GmbH beteiligt. Die Entwicklung der Trade Republic Bank GmbH beurteilt der Vorstand der sino weiterhin sehr positiv und erwartet derzeit eine dementsprechende Entwicklung des Beteiligungswertes.Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - 0211 36 11 2040ihillen@sino.deKontakt: Markus Lankes Assistent der Geschäftsleitung Tel. +49 211 3611 122011.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 994893Ende der Mitteilung DGAP News-Service994893 11.03.2020