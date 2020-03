KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine wird wegen der weltweiten Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 vorbeugend für drei Wochen landesweit alle Schulen und Universitäten schließen. "Wir möchten nicht warten, bis in der Ukraine ein parabolischer Anstieg zu beobachten ist", sagte Regierungschef Denis Schmygal am Mittwoch in Kiew. Unter anderem blieben auch Kindergärten bis zum 3. April geschlossen und Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern seien untersagt. Sportveranstaltungen dürfen ohne Zuschauer stattfinden. Flugverbindungen nach Italien seien "faktisch" eingestellt.



In der Ex-Sowjetrepublik ist bislang nur eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden./ast/DP/men