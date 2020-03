Aktien von Boeing haben am Mittwoch den freien Fall der vergangenen Wochen noch beschleunigt. Am Ende des Dow Jones Industrial brachen die Papiere im Tagestief um elf Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit Juli 2017. Damit beliefen sich die Verluste in den vergangenen drei Wochen auf fast 40 Prozent. Zuletzt betrug der Verlust noch 8,3 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...