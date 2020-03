Zürich (ots) - Daniel Vasella baut sein Engagement als Biotech-Investor weiter aus. Der ehemalige Novartis-Kapitän steigt beim Wädenswiler Krebs-Startup Numab ein, bei dem er bereits seit vergangenem Oktober im Verwaltungsrat sitzt. Das auf Krebs spezialisierte Startup hat eine Finanzierungsrunde über 22 Millionen Franken abgeschlossen und dabei auch den ehemaligen Topmanager und heutigen Rinderzüchter Vasella ins Boot geholt.



Zu den Geldgebern von Numab gehören auch asiatische Investoren wie 3SBio (Biotech-Unternehmen aus Hongkong), Mitsubishi UFJ Capital (VC-Arm von Mitsubishi) und das japanische Biotech-Unternehmen Eisai.



Für Daniel Vasella ist Numab das dritte Biotech-Engagement, das bekannt wird. Schon früher war er bei XBiotech in Texas eingestiegen. Das Unternehmen konnte Ende vergangenen Jahres seinen Antikörper Bermekimab für 1,35 Milliarden Dollar Janssen verkaufen, die Pharmatochter von Johnson & Johnson. Zudem ist der heute 66-jährige Vasella Verwaltungsrat von Immunos Therapeutics in Schlieren, einem ebenfalls auf Immunonkologie fokussierten Spin-off der Universität Zürich.



