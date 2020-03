Zürich (ots) - Die israelische Biotech-Firma Aleph Farms, worin Migros M-Industries investiert ist, plant erste Produktionen von Fleisch aus dem Labor. «Wir nennen das Biofarm und die Produktion sieht aus wie bei einem Milchverarbeiter», sagt Aleph-Farms-Gründer Didier Toubia zur «Handelszeitung». Darunter sind grosse Labors zu verstehen, wo Fleischzellen vom Rind zu Steaks herangezüchtet werden. Toubia hat aufgrund der Zusammenarbeit mit Migros vor allem die Schweiz im Fokus: «Wir arbeiten an einem Modell, um in der Schweiz lokal zu produzieren, mit Zellen von Schweizer Kühen.» Dazu laufen jetzt Gespräche mit inländischen Forschungseinrichtungen und Lebensmittelfirmen, «um ein Ökosystem rund ums kultivierte Fleisch zu schaffen».



Kontakt:



Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch



Original-Content von: Handelszeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009535/100843864