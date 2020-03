FRANKFURT (Dow Jones)--Die Unsicherheit rund um die Coronavirus-Krise hat den DAX am Mittwoch wie einen Gummiball auf und ab springen lassen. Am Ende gingen die Teilnehmer auf Nummer sicher und schickten den DAX 0,4 Prozent tiefer auf 10.439 Punkte. Die Teilnehmer zeigten Zweifel, was die Möglichkeiten der Eindämmung durch Regierungen und Notenbanken angeht. Ein Trump-Vorstoß am Dienstag war am Kongress gescheitert, die überraschende Zinssenkung der Bank of England am Mittwoch stützte nur kurz. EU-Kommission, Italien und Großbritannien kündigten zudem Milliardenhilfen an.

Am Donnerstag ist die EZB an der Reihe. Eine Zinssenkung um 10 Basispunkte gilt als eingepreist. Daneben könnten weitere Lockerungsmaßnahmen eingeleitet werden, worüber die Erwartungen aber auseinandergehen.

Adidas stürzen ab - K+S haussieren

Auf Unternehmensseite lief die Berichtssaison weiter. Unter Druck standen die Aktien der stark vom China-Geschäft abhängigen Sportartikelhersteller. Adidas sackten um 9,1 Prozent ab, Puma hielten sich mit minus 4,5 Prozent etwas besser. Zu Adidas hieß es, nicht nur seien die Quartalszahlen auf der Ergebnisseite unter den Erwartungen geblieben, auch der Ausblick sei schwach. Puma erwartet keine kurzfristige Normalisierung der Coronavirus-Situation und hat den Ausblick zurückgezogen.

Die K+S-Aktie machte einen Satz von 14 Prozent nach oben. Zwar hat der Konzern die Dividende gekürzt und zeigt sich unsicher über die Coronavirus-Folgen. Doch gut kam an, dass das Salzgeschäft in Amerika verkauft werden soll. Der bereinigte Cashflow 2019 lag klar über den Erwartungen, der Verschuldungsgrad ging zurück.

Das vierte Quartal von Lanxess hat sich laut der DZ Bank besser dargestellt als erwartet. Lanxess hielten aber nur ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Knorr-Bremse stiegen um 5,8 Prozent. Hier war von guten Geschäftszahlen die Rede.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 216,7 (Vortag: 267,4) Millionen Aktien im Wert von rund 7,88 (Vortag: 9,92) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

