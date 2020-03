Für den S&P 500-Index brachte der bisherige Aktienhandel heute leichte Verluste. Das Börsenbarometer sinkt leicht um 3,54 Prozent. An den Börsen jenseits des Atlantiks zeigen sich die Investoren zur Stunde nicht in Kauflaune. Der S&P 500 lag mit einem Minus von 3,54 Prozent zwischenzeitlich leicht in der Verlustzone.

Den vollständigen Artikel lesen ...