Nun ist es also passiert, wie es kommen musste. Der VIX explodierte förmlich in den vergangenen Tagen und liegt aktuell bei 54,17 Punkten, das bisherige Monatshoch liegt bei 62,12 Punkten. Dies ist nochmals mehr als 100 % höher als bei unserem letzten Bericht am 26.02.2020. Allerdings hatten wir seit April 2019 insgesamt 10 Mal vor der aktuellen Entwicklung als Reaktion auf die jahrelange Sorglosigkeit gewarnt!Auffällig an der aktuellen Situation ist aber nun, dass der Monatscandle März 2020 bereits der vierte grüne Candle ist und sich zudem die Kerzen bisher stark vergrößert haben. Insgesamt deutet dies auf eine Versteifung auf deutlich höherem Niveau hin. Dies hatten wir bereits in unserem Beitrag vom 27.01.2020 für ein niedrigeres Niveau festgestellt.

