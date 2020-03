Nach US-Vorbild hat die Bank von England in der Viruskrise die Zinsen kräftig gesenkt und bringt damit auch die EZB in Zugzwang. Die Währungshüter in London kappten am Mittwoch ihren Schlüsselsatz wie zuvor die US-Notenbank Fed außer der Reihe um einen halben Prozentpunkt. Er liegt jetzt bei 0,25 Prozent.

