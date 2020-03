Neuestes Mitglied spiegelt die Bedeutung von Globalisierung und Diversifizierung in der Managementausbildung auf Master-Ebene wider

RESTON, Virginia, March 12, 2020 (Nova SBE) steigt die Mitgliederzahl des GMAC auf 229 Institute.



Die Mitgliedsschulen des GMAC durchlaufen einen ausschließlich auf Einladung basierenden Prozess, der vom Leitungsgremium der Organisation gesteuert wird. Die Nominierten nehmen dann an einem umfassenden Bewerbungsprozess teil, der die nachhaltigen Verpflichtungen zur Unterstützung der Mission des GMAC berücksichtigt: Bereitstellung der Werkzeuge und Informationen, die erforderlich sind, damit sich Hochschulen und Talente gegenseitig kennen lernen und bewerten können.

"Die Nova SBE setzt sich für die ständige Verbesserung einer kompetenten und verantwortungsvollen Managementausbildung ein", so Professor Rita Campos Cunha, stellvertretende Dekanin, Pre-Experience Studies. "Unsere Schule ist als offene Plattform konzipiert, und wir suchen stets den Dialog und den Austausch von Ideen und bewährten Verfahren mit unseren Kollegen. Wir glauben, dass GMAC ein ausgezeichneter Verband von Business Schools aus der ganzen Welt ist, zu dem wir durch unsere eigenen Erfahrungen und unser Know-how einen Beitrag leisten können, während wir gleichzeitig von dem Erfahrungsaustausch mit den anderen Mitgliedsschulen profitieren."

"Da sich die Ausbildung im Business-Bereich mit dem sich ständig verändernden Tempo des globalen Marktes weiterentwickelt, sind sich Einrichtungen wie die Nova School of Business & Economics der Bedeutung von Innovationen bei der Ausbildung der Changemaker von morgen bewusst", so Sangeet Chowfla, President und CEO des GMAC.

Die Nova SBE versteht sich als eine Gemeinschaft von Weltbürgern. Die Schule teilt GMACs Vision von Diversität und strebt danach, Vorreiter in Bezug auf Innovationen zu bleiben, während wir die Führungskräfte und Unternehmer von morgen darauf vorbereiten, zu einer offeneren, nachhaltigeren und integrativeren Welt beizutragen. Die Financial Times hat die Schule für ihren Studiengang International Master's in Management weltweit auf Rang 22 und für den Studiengang International Master's in Finance weltweit auf Rang 21 eingestuft und zählt sie zu den 30 besten Business Schools in Europa. Die Nova SBE ist kürzlich in einen neuen Campus im Lissaboner Stadtteil Carcavelos umgezogen und ist bestrebt, den Studierenden ein modernes, interaktives und gemeinschaftliches Lernerlebnis zu bieten.

Um für die Mitgliedschaft im GMAC in Betracht zu kommen, müssen Hochschulen einen Bewerbungsprozess und ein selektives Aufnahmeverfahren durchlaufen, einen Master-Studiengang in Betriebswirtschaft, Managementfächer oder etwas Vergleichbares anbieten, die Mission des GMAC aktiv unterstützen und die GMAT-Prüfung oder andere GMAC-Beurteilungen als Teil ihrer Aufnahme- und Einschreibungsverfahren einsetzen. Sie nehmen zudem an der GMAC Governance teil, einschließlich der Wahl des Führungsgremiums und der Beschäftigung mit anderen Angelegenheiten, die dem Council vorgelegt werden können.

Über den GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist zielsetzungsorientierter Verband führender Business Schools mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. Der Council wurde 1953 gegründet und ist bestrebt, Lösungen für Business Schools und Kandidaten zu entwickeln, um sich gegenseitig zu entdecken, zu bewerten und miteinander zu vernetzen. Wir betätigen uns im Auftrag der Hochschulen und der Community der Absolventen der Managementausbildung auf Master-Ebene und begleiten die Kandidaten auf ihrem Weg zu einem höheren Abschluss, um sicherzustellen, dass keine Talente unentdeckt bleiben.

Der GMAC bietet erstklassige Forschung, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Bewertungen für die Managementausbildung auf Master-Ebene, die darauf abzielen, die komplexe Problematik der Zulassungen zu verbessern. Die Prüfung Graduate Management Admission Test (GMAT), Eigentum des GMAC und von diesem verwaltet, ist der am weitesten verbreitete Bewertungstest in Bezug auf Business Schools mit postgradualen Studiengängen, der weltweit von mehr als 7.000 Studiengängen anerkannt wird. Weitere GMAC-Prüfungen sind die NMAT by GMAC-Prüfung (NMAT) für den Einstieg in postgraduale Management-Studiengänge in Indien, Nigeria, auf den Philippinen und in Südafrika, sowie das Executive Assessment (EA), das die Zulassungserfordernisse von mehr als 160 Studiengängen auf der ganzen Welt unterstützt.

Unser Flaggschiff-Portal für Ressourcen und Informationen zum postgradualen Management-Studium, www.mba.com, verzeichnet über 7 Millionen Besuche pro Jahr und verfügt über das Matching-Tool Program Finder und den GMASS-Suchservice, eine datengesteuerte Technologie, die den Kontakt zwischen Kandidaten und Business Schools ermöglicht. Diese Plattformen sind Teil von GMAC Connect, einer Service-Suite, die Schulen bei der Werbung um Schüler unterstützt. Dabei kommen Rekrutierungslösungen zum Einsatz, die unsere Marktintelligenz-, Daten-, Reichweiten- und Kandidaten-Touchpoints vereinen.

Zu den Tochterunternehmen des GMAC gehören das britische Online-Verlagsunternehmen BusinessBecause, das eine umfangreiche Website bietet, die Schülern hilft, während der kritischen Auswahlphase auf ihrem Bildungsweg die passende Business School zu finden, und The MBA Tour, das die weltweiten Rekrutierungsbemühungen von Business Schools unterstützt, indem es rund um die Welt Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt BWL organisiert.

Der GMAC ist eine globale Organisation mit Niederlassungen in China, Indien, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den USA. Um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com .

Über Nova SBE

Nova SBE ist eine führende Schule in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Finanzwesen und Management. Sie bietet Bachelor-, Master-, Ph.D.-, MBA- und Executive-Programme an. Sie steht auf der Liste der 30 besten Schulen in Europa und hat etwa 3000 Studierende aus mehr als 70 verschiedenen Ländern. Ihre Programme sind von der Financial Times anerkannt. Die Schule ist seit Dezember 2007 Mitglied der CEMS und gehört zu der kleinen Gruppe der internationalen "Triple Crown"-Schulen. Sie wurde als einzige portugiesische Schule von Eduniversal als "Universal Business School" eingestuft und mit fünf Eduniversal Palms ausgezeichnet. Sie erhielt als erste portugiesische Schule internationale Akkreditierungen und weltweite Anerkennung in der Hochschulbildung. Die internationale Vision der Nova SBE zeigt sich auch in der Einführung von Englisch als Hauptunterrichtssprache. Derzeitiger Dekan ist Prof. Dr. Daniel Traça (Ph.D., Columbia University), ebenfalls ein Absolvent der Schule (BSc in Wirtschaftswissenschaften '85).

Pressekontakt:

Geoffrey Basye, Director of Media Relations, GMAC

+1