Das Wissen, das in Schule und Studium vermittelt wird, ist nicht unbedingt das Wissen, das für den Einstieg ins Berufsleben oder den Alltag als eigenständiger Erwachsener benötigt wird. Ein Crowdfunding-Projekt will nun diese Lücke schließen und Jugendliche fit für die Zukunft machen.? Crowdfunding-Projekt "HalloZukunft" will bis 28. März mindestens 290.000 Euro einsammeln ? Bildungsprojekt will Brücke ins Berufsleben sein? Mehrere Live-Channels sollen von verschiedenen Orten aus sendenDas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...