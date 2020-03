Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geht gegen den Betreiber der Kryptowährungs-Automaten in Deutschland vor.? Zuständigkeit zunächst unklar ? BaFin verbietet Kryptowährungs-Automaten ? Betreiber der Automaten muss Betrieb einstellenFrüheres Verbot ungültigDie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagte bereits am 26. Februar den Betrieb der Krpytowährungs-Automaten in Deutschland. Die Automaten stehen in der Regel in Wettbüros oder ...

