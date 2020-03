Zürich (awp) - An der Schweizer Börse dürfte es am Donnerstag erneut zu einem Absturz kommen. Laut dem vorbörslichen Kurs der IG Bank dürfte der Leitindex SMI bei 8'768 Punkten eröffnen und damit 4,2 Prozent unter dem Vortagesschluss. Letztmals hatte er vor über einem Jahr unter der Marke von 9'000 Punkten notiert. An den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...