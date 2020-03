BMW wird seine Jahreszahlen am kommenden Mittwoch (18. März) vorlegen. In aller Regel öffnen die Münchener aber schon in der Vorwoche die Bücher für die Zahlen und die Dividende, bevor dann auf der regulären Pressekonferenz auch der Ausblick in den Fokus rückt. Die Aktie stand in den letzten Wochen unter Druck.Derzeit überstrahlen an der Börse und in der Diskussion um die Autobauer die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie die Zahlen aus der Vergangenheit. Die Schwäche in den ersten beiden Monaten ...

