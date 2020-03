Trotz sinkender Wachstumsdynamik sollte die chinesische Wirtschaft nicht abgeschrieben werden. "Die Lokomotive der Weltwirtschaft bremst ab." So beschrieben die Experten der Fondsgesellschaft Union Investment unlängst die relative Wachstumsschwäche im Reich der Mitte. Und tatsächlich: Hatte das chinesische Wirtschaftswachstum 2010 noch bei über zehn Prozent gelegen, so sank es in den folgenden Jahren kontinuierlich ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...