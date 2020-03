=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Jahresergebnis Wien, 12. März 2020 - Umsatz * Umsatzanstieg um +3,2 % auf 2.021,6 Mio EUR * Gutes Paketwachstum (+14,5 %) überkompensiert Rückgang in der Division Brief, Werbepost & Filialen (-0,8 %) Ergebnis * EBITDA +4,3 % auf 318,7 Mio EUR (durch erstmalige Anwendung IFRS 16) * Operatives Ergebnis leicht über Vorjahresniveau, ausgewiesenes EBIT mit 200,6 Mio EUR durch Sondereffekte darunter * Ergebnis je Aktie von 2,17 EUR nach 2,13 EUR im Vorjahr Cashflow und Bilanz * Operativer Free Cashflow von 148,4 Mio EUR * Bilanzsumme nach Aktivierung Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen gem. IFRS 16 auf 2.042,9 Mio EUR erhöht Ausblick 2020 * Stabiler bis leicht steigender Umsatz 2020 angepeilt * Neue Finanzdienstleistungen über Post Tochtergesellschaft bank99 ab Q2 2020 * EBIT 2019 lag operativ leicht über den 211 Mio EUR des Jahres 2018, diese Stabilität im operativen Ergebnis wird weiterhin angepeilt (vorbehaltlich stabiles wirtschaftliches Umfeld); zusätzlich in Summe Anlaufkosten zum Aufbau des neuen Finanzdienstleistungsgeschäfts in Höhe von zumindest 40 Mio EUR für 2020 und 2021 Das Geschäft der Österreichischen Post hat sich im Jahr 2019 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen sehr zufriedenstellend entwickelt. Der Konzernumsatz konnte um 3,2 % auf 2.021,6 Mio EUR gesteigert werden. Mit einem starken Wachstum in der Division Paket & Logistik von 14,5 % wurde der Rückgang in der Division Brief, Werbepost & Filialen (-0,8 %) mehr als kompensiert. Der Briefbereich ist weiterhin von der anhaltenden Substitution klassischer Briefe durch elektronische Kommunikationsformen geprägt und ebenso wie das adressierte Werbevolumen - auch beeinflusst durch Verunsicherung aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung - einem strukturellen Rückgang ausgesetzt. Positive Umsatzeffekte verzeichnete die Division durch das neue Produkt- und Tarifmodell sowie durch Sonderaussendungen und Wahlen im Jahresverlauf 2019. In der Division Paket & Logistik wurden Umsatzsteigerungen sowohl in Österreich (+15,9 %) als auch in den Tochtergesellschaften in Südost- und Osteuropa (+8,7 %) verzeichnet. Der Paketmarkt bleibt national und international geprägt von einem Marktwachstum, das auf privaten Online-Shopping Zuwächsen basiert und von anhaltender Wettbewerbsintensität und Preisdruck betroffen ist. "In Österreich ist die Partnerschaft zwischen der Österreichischen Post und der Deutsche Post DHL Group seit 1. August 2019 sehr gut angelaufen. Die große Herausforderung des erhöhten täglichen Zustell- und Transportvolumens konnte seither logistisch gut bewältigt werden", so Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl. Ein wichtiger Meilenstein im wachstumsbedingten Ausbau der Sortierkapazität war 2019 die Inbetriebnahme des neuen Paket-Logistikzentrums Niederösterreich (Hagenbrunn). 2020 stehen mit der Inbetriebnahme des Paket-Logistikzentrums Steiermark (Kalsdorf) und der Zustellbasis Thalgau/Salzburg weitere Kapazitätserweiterungen an. Neben dieser Kapazitätsoffensive hat 2020 der Aufbau eines neuen Finanzdienstleistungsgeschäftes über die Post Tochtergesellschaft bank99 oberste Priorität. "Ab April 2020 werden Finanzdienstleistungen sowohl online als auch physisch - über das österreichweite Netz an Filialen und Post Partnern - angeboten", so Pölzl. Auch ergebnisseitig verzeichnete die Österreichische Post ein gutes Ergebnis 2019. Das EBITDA verbesserte sich um 4,3 % auf 318,7 Mio EUR, das ausgewiesene EBIT lag mit 200,6 Mio EUR um 4,9 % unter dem Wert des Vorjahres, da Sondereffekte wie etwa Vorsorgen für Datenschutzverfahren erfasst wurden. Das Ergebnis je Aktie belief sich im Jahr 2019 auf 2,17 EUR nach 2,13 EUR im Vorjahr. Auf Grundlage des guten Ergebnisses, des starken Cashflows und der soliden Bilanz wird der Hauptversammlung am 16. April 2020 daher eine stabile Dividende von 2,08 EUR/Aktie vorgeschlagen. Auch für das Jahr 2020 sind diverse Initiativen geplant, um allen gegenläufigen Trends des Postmarktes zu trotzen und wieder eine stabile bis leicht steigende Umsatzentwicklung zu erwirtschaften. Als wichtige Voraussetzung dafür gilt es die gesteckten Ziele bei Brief- und Werbesendungen, im Paketbereich aber auch bei Filial- und Finanzdienstleistungen zu erreichen. Auch ergebnisseitig sind Stabilität und Berechenbarkeit wichtige Ziele der Österreichischen Post. Im Jahr 2019 lag das ausgewiesene Ergebnis (EBIT) mit 200,6 Mio EUR primär aufgrund von Sondereffekten unter dem Vorjahr. Operativ konnte das Niveau von 211 Mio EUR aus 2018 jedoch leicht übertroffen werden. Vorbehaltlich eines stabilen wirtschaftlichen Umfelds in Österreich, vor dem Hintergrund von COVID-19, wird diese Stabilität wird auch für 2020 angepeilt. Daneben sind im Zuge des Aufbaus des neuen Finanzdienstleistungsangebots in Summe Anlaufkosten in den Jahren 2020 und 2021 von zumindest 40 Mio EUR zu erwarten. Positive Ergebnisbeiträge aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft sind ab 2023 vorgesehen. "Grundlage für unsere Qualitätsführerschaft sind unsere mehr als 20.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich unermüdlich im Einsatz sind - einen herzlichen Dank dafür. Gemeinsam wird es uns gelingen, auch weiterhin der bevorzugte Partner unserer Kunden zu sein" ergänzt Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl. Der komplette Bericht ist im Internet unter post.at/ir --> Reporting verfügbar. KENNZAHLEN Veränderung Mio EUR 2018 2019 % Mio EUR Q4 2018 Q4 2019 Umsatzerlöse 1.958,5 2.021,6 3,2 % 63,1 542,1 559,3 Brief, Werbepost & Filialen 1.412,3 1.400,5 -0,8 % -11,8 384,9 367,0 Paket & Logistik 552,4 632,5 14,5 % 80,0 159,6 195,2 Corporate/Konsolidierung -6,2 -11,4 -83,8 % -5,2 -2,4 -2,9 Sonstige betriebliche Erträge 96,2 131,5 36,7 % 35,3 22,3 17,6 Materialaufwand und Aufwand für -441,2 -473,3 -7,3 % -32,0 -128,0 -139,7 bezogene Leistungen Personalaufwand -1.008,7 -976,7 3,2 % 31,9 -251,8 -232,0 Sonstige betriebliche -295,7 -383,7 -29,8 % -88,0 -84,5 -102,1 Aufwendungen Ergebnis aus nach der Equity- Methode bilanzierten -3,6 -0,6 82,1 % 3,0 -1,9 -0,4 Finanzanlagen EBITDA 305,4 318,7 4,3 % 13,2 98,3 102,7 Abschreibungen -94,5 -118,1 -24,9 % -23,5 -29,4 -32,2 EBIT 210,9 200,6 -4,9 % -10,3 68,9 70,5 Brief, Werbepost & Filialen 289,8 265,4 -8,4 % -24,4 90,7 78,3 Paket & Logistik 41,3 45,5 10,1 % 4,2 14,7 18,0 Corporate/Konsolidierung -120,2 -110,3 8,2 % 9,9 -36,5 -25,8 Sonstiges Finanzergebnis -13,1 10,7 >100 % 23,8 -17,3 -2,9 Ergebnis vor Ertragsteuern 197,8 211,3 6,8 % 13,5 51,6 67,7 Ertragsteuern -53,6 -66,8 -24,7 % -13,3 -12,7 -23,3 Periodenergebnis 144,2 144,5 0,2 % 0,3 38,9 44,4 Ergebnis je Aktie (EUR) 1 2,13 2,17 1,9 % 0,04 0,57 0,69 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 295,9 325,2 9,9 % 29,4 43,4 96,6 Investitionen in Sachanlagen -139,4 -153,1 -9,8 % -13,6 -53,2 -52,9 (CAPEX) Free Cashflow 158,4 33,8 -78,7 % -124,6 28,7 -16,0 Operativer Free Cashflow 2 161,9 148,4 - - 34,5 14,3 1 Unverwässertes Ergebnis je Aktie, bezogen auf 67.552.638 Stück Aktien 2 Free Cashflow vor Akquisitionen/Wertpapieren/Geldmarktveranlagungen und Growth CAPEX: 2019: exklusive Einzahlungen aus dem Immobilienprojekt Neutorgasse 32,8 Mio EUR und gutgeschriebene Rückforderungsansprüchen von Lohnnebenkosten aus Vorperioden 65,7 Mio EUR; 2018: exklusive Sondereffekt 70,0 Mio EUR (Sonderzahlung BAWAG P.S.K. 107,0 Mio EUR abzüglich erbrachter Finanzdienstleistungen 37,0 Mio EUR) AUSZÜGE AUS DEM KONZERN-LAGEBERICHT: UMSATZENTWICKLUNG IM DETAIL Die Umsatzerlöse der Österreichischen Post verbesserten sich 2019 um 3,2 % auf 2.021,6 Mio EUR. Das Wachstum im Paketgeschäft bedingte einen Umsatzanstieg von 14,5 %, der den Rückgang der Umsatzerlöse von 0,8 % in der Division Brief, Werbepost & Filialen überkompensieren konnte. Der Anteil der Division Brief, Werbepost & Filialen am Konzernumsatz der Österreichischen Post betrug 68,9 %. Die Umsatzentwicklung in der Berichtsperiode war weiterhin geprägt von der grundsätzlichen Abnahme des adressierten Briefvolumens durch die elektronische Substitution, einem geringeren Werbeumsatz sowie der schrittweisen Redimensionierung des Finanzdienstleistungsgeschäfts im Jahr 2019. Umsatzerhöhend wirkten die neue Produktstruktur, Zusatzumsätze durch Wahlen und Einmalaussendungen von Banken und Versicherungen. Die Division Paket & Logistik erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen Anteil von 31,1 % am Konzernumsatz mit einem weiterhin positiven Trend. Das Umsatzwachstum von 14,5 % war einerseits vom organischen Mengenwachstum in Österreich sowie andererseits aufgrund der Kooperation mit der Deutsche Post DHL Group seit August 2019 in Österreich getrieben. Der Umsatz der Division Brief, Werbepost & Filialen von 1.400,5 Mio EUR stammte

