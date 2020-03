Am Ergebnis des vierten Quartals lag es nicht, dass die adidas-Aktie am Mittwoch gnadenlose 9,14 Prozent wegbrach. Das fiel im Rahmen der Analysten-Erwartungen aus. Aber der Ausblick auf das laufende Quartal hatte es in sich ... obwohl man damit hätte rechnen müssen.

Den vollständigen Artikel lesen ...