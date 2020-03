Das Ringen an den Finanzmärkten um sichere Häfen geht weiter, das verleiht dem Euro fortgesetzten Auftrieb. Im Falle von EUR/AUD lässt sich seit Mitte 2012 ein intakter Aufwärtstrend erkennen, der von rund 1,16 AUD auf ein bisheriges Verlaufshoch von 1,8195 AUD aufwärts geführt hatte. Allerdings steckt das Paar am letzten und entscheidenden Widerstandsbereich bestehend aus dem 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie den Widerstandsniveaus aus 2008/2009 um 1,75 AUD fest. Für ein erfolgreiches Kaufsignal in Richtung der 2008'er Hochs bei 2,1136 AUD muss dieser Bereich erst noch nachhaltig überwunden werden. Die Chancen hierauf stehen gar nicht einmal so schlecht.

Zu abhängig von China

Die sehr engen Wirtschaftsverflechtungen Australiens mit China haben deutliche Bremsspuren an den heimischen Märkten hinterlassen, das ließ den australischen Dollar gegenüber dem Euro zuletzt deutlich abstürzen. Für ein Folgekaufsignal muss jedoch das Niveau von mindestens 1,75 AUD per Wochenschlusskursbasis ...

