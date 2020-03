ecozins: Windkraft Schloßvippach - Jetzt klimafreundliche Rendite erzielenDGAP-News: AUDITcapital GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges ecozins: Windkraft Schloßvippach - Jetzt klimafreundliche Rendite erzielen12.03.2020 / 08:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Windkraft Schloßvippach - Jetzt klimafreundliche Rendite erzielenAb Donnerstag, den 12.03.2020, können Anleger*innen bei ecozins.de in eine Windenergieanlage in der Thüringer Gemeinde Sprötau investieren. Über das Projekt "Windkraft Schloßvippach" investieren Sie damit aktiv in den Klimaschutz und erhalten eine Rendite von 4,0% p.a. bei jährlicher Tilgung.Marburg, 12. März 2020: Über die Plattform ecozins.de können Anleger*innen ab heute nicht nur in eine Windenergieanlage investieren und damit nachhaltige Rendite erzielen, sondern mit ihrer Investition auch aktiv das Klima schützen. Die Windkraft Schloßvippach GmbH & Co. KG plant mit dem Kapital der Anleger*innen eine Windenergieanlage zu errichten und zu betreiben, die einen bereits bestehenden Windpark ergänzt. Die Windenergieanlage wird in der Gemeinde Sprötau im Kreis Sömmerda in Thüringen errichtet. Der Baubeginn ist noch für das erste Quartal 2020 geplant. Die Inbetriebnahme erfolgt im vierten Quartal 2020.Die Genehmigung nach dem BImSchG wurde bereits am 30.04.2019 erteilt. Die Windkraft Schloßvippach GmbH & Co. KG hat erfolgreich an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen und konnte sich dadurch die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung in Höhe von 6,24 Cent/kWh für 20 Jahre sichern. Gleichzeitig ist die vorrangige Einspeisung und Abnahme des produzierten Stroms für diesen Zeitraum gesichert.Windkraft SchloßvippachErrichtet wird eine Windenergieanlage vom Typ Enercon E-103 EP2 mit einer Leistung von 2,35 Megawatt. Mit dem Anlagenhersteller wurde ein Vollwartungsvertrag über 20 Jahre abgeschlossen. Die Windenergieanlage ergänzt den bereits bestehenden Windpark Dielsdorf.Die Wind- und Ertragsgutachten unabhängiger Gutachter prognostizieren unter Berücksichtigung der Windverhältnisse am Standort eine jährliche Nettoenergieproduktion von rund 6.700.000 kWh. Der erzeugte Strom wird in das regionale Stromnetz eingespeist. Mit dem produzierten Strom können rund 1.700 weitere Haushalte versorgt und jährlich über 4.300 Tonnen CO2 eingespart werden.Mit Windenergie nachhaltige Rendite erzielenPrivatinvestoren können sich mit Beträgen zwischen 250 und 25.000 Euro an diesem Erneuerbaren Energieprojekt beteiligen. Das Geld wird jährlich fest mit 4,0% verzinst und ausgezahlt. Die Rückzahlung des Kapitals erfolgt ebenfalls jährlich, anteilig verteilt über die Laufzeit.Wenn auch Sie klimafreundlich Rendite erzielen wollen, informieren Sie sich unter folgendem Link über das Projekt "Windkraft Schloßvippach":www.ecozins.de/windkraft-schlossvippach/Hinweis gem. § 12 Abs. 2 VermögensanlagengesetzDer Erwerb dieser angebotenen Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.ecozins - klimafreundlich Rendite erzielenNachhaltigkeit und ein ökologisches Bewusstsein gewinnen für viele Menschen in allen Lebensbereichen zunehmend an Bedeutung. Auch bei der Geldanlage: Anleger*innen wollen Rendite erzielen ohne mit ihrem Geld Kinderarbeit, die Rüstungsindustrie, Kohle- oder Atomkraft zu finanzieren. Bei ecozins können Anleger*innen ganz einfach digital zwischen 250 und 25.000 Euro in Projekte investieren, die Rendite bringen und das Klima schützen. "Wir bieten unseren Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu nachhaltigen Investitionsprojekten, die mit ihren persönlichen Wertvorstellungen im Einklang stehen", sagt Geschäftsführerin Isatu Hirche. Mit einer Investition bei ecozins übernehmen Anleger*innen nicht nur Verantwortung für ihre eigenen Finanzen, sondern auch für eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen - den Klimawandel.Wenn Sie Rückfragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne.Kontakt ecozinsJasmin Kappler ecozins c/o AUDITcapital GmbH Pilgrimstein 35a 35037 MarburgTel.: +49 6421 80 41 910 Mail: kappler@ecozins.de Web: www.ecozins.de12.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de995539 12.03.2020