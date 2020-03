VERBUND AG: Prüfung eines möglichen Anteilserwerbs an der Gas Connect Austria GmbHDGAP-Ad-hoc: VERBUND AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung VERBUND AG: Prüfung eines möglichen Anteilserwerbs an der Gas Connect Austria GmbH12.03.2020 / 08:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Vorstand der VERBUND AG gibt bekannt, dass VERBUND AG einen möglichen Erwerb des 51% Anteils der OMV an der Gas Connect Austria GmbH wirtschaftlich und strategisch prüft. Die beiden Unternehmen haben Exklusivität vereinbart.Kontakt:Mag. Andreas Wollein Leiter Finanzmanagement, M&A und Investor Relations T.: +43 (0)5 03 13 - 52604 F.: +43 (0)5 03 13 - 52694 mailto:investor-relations@verbund.com12.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: VERBUND AG Am Hof 6A 1010 Wien Österreich Telefon: 0043-1-53113-52604 Fax: 0043-1-53113-52694 E-Mail: investor-relations@verbund.com Internet: www.verbund.com ISIN: AT0000746409 WKN: 877738 Indizes: ATX Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 995523Ende der Mitteilung DGAP News-Service995523 12.03.2020 CET/CEST