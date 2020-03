FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTICFP XFRA IE00BG0NY640 IM II-MSCI EELCP EOD 0.064 EURPSWD XFRA IE00B23LNQ02 IMIII-I.FTSE R.AW.3000 A 0.074 EURJPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.284 EURJPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.154 EUREUNW XFRA IE00B66F4759 IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD 2.038 EUR163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.137 EURBBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.068 EURUNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.309 EURWWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.106 EURPUIG XFRA IE00BF51K025 IMII-I.USD CORPORATE BD A 0.143 EURGL9 XFRA IE0000669501 GLANBIA PLC EO 0,06 0.159 EURRRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.088 EURWEY XFRA US9508101014 WESBANCO INC. DL2,0833 0.282 EUR47Q XFRA US69047Q1022 OVINTIV INC. DL-,01 0.083 EURNWZA XFRA US6680743050 NORTHWESTERN NEW DL-,01 0.530 EURXT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.035 EUR1N4 XFRA US6475511001 NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01 0.300 EURFRLN XFRA BMG3682E1921 FRONTLINE LTD DL 1 0.353 EURWY52 XFRA US1255255846 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.066 EURSNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.057 EURFAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.328 EURSS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.124 EURMR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.194 EURHZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.026 EUR8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 1.059 EURBZU XFRA NZAIRE0001S2 AIR NEW ZEALAND O.N. 0.072 EUR2B7J XFRA IE00BDZZTM54 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 0.014 EUR36B3 XFRA IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS 0.010 EURA8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A 0.280 EURTRD1 XFRA IE00BKWD3C98 IM2-US T.BD0-1Y DLD 0.059 EURXFRA MX0MGO0000Y4 MEXICO 2026 M 0.122 EURIS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.572 EURIS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.674 EURIQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.022 EURIQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 0.052 EUR