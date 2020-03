FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.697 EURWX5 XFRA CA9611485090 WESTON -GEORGE- 0.337 EURTEKB XFRA CA8787422044 TECK RES LTD. B SUB.VTG 0.032 EURSWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.063 EURLAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.013 EURM1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.103 EURL8G XFRA CA5394811015 LOBLAW COS LTD 0.202 EUR016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.006 EURCXD XFRA CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC. 0.040 EURCE9 XFRA CA1247651088 CAE INC. 0.071 EURXAT1 XFRA IE00BFZPF439 IN.M.II-IAT1CB HDGEOD 0.271 EURRRJ XFRA BMG7496G1033 RENAISSANCERE HLDGS DL 1 0.309 EURFX9 XFRA AU000000WSA9 WESTERN AREAS LTD. 0.006 EUR8GR XFRA AU000000GNG0 GR ENGINEERING SVCS 0.012 EURAODC XFRA AU000000AGG7 ANGLOGOLD ASHANTI CUFS/1 0.018 EURKHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.353 EURIUSA XFRA IE0031442068 ISHS-CORE S+P 500 DL D 0.120 EURIQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.076 EURIQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.129 EURN37 XFRA AU000000NTD0 NATIONAL TYRE + WHEEL LTD 0.007 EURMRY XFRA NZMRPE0001S2 MERCURY NZ LTD. 0.042 EURA4XA XFRA US02665T3068 AMERN HOME.4 RENT A DL-01 0.044 EURUSI XFRA US90346E1038 US SILICA HLDGS INC.DL-01 0.018 EURTR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01 0.459 EURTPT XFRA CA8787423034 TECK RESOURCES LTD. A 0.032 EURLSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.132 EURST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.159 EURFL8 XFRA US3438731057 FLUSHING FINL DL-,01 0.185 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.050 EURHRS XFRA US5024311095 L3HARRIS TECHS INC.DL-,01 0.750 EURXMLP XFRA DE000A1XE2Q3 L+G-L+G US EN.INF.MLP DZ 0.083 EUR2IS XFRA IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 0.468 EUR3CH XFRA AU000000CGC2 COSTA GRP HLDGS 0.012 EURBB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.265 EUR3EC XFRA IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC DL -,01 0.645 EUR