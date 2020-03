FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.159 EURPOJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.512 EURDED8 XFRA LU0107368036 DEKA-BASISSTRAT.RENTEN CF 0.820 EURS6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.300 EURV4OC XFRA FI4000312251 KOJAMO OYJ 0.340 EURWD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01 0.441 EURS9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.096 EURDIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.088 EURUNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.953 EURUGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.287 EURTN8 XFRA US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0.194 EURTU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01 0.596 EURTVTB XFRA TH0209010R15 THAI VEGET.OIL-NVDR- BA 1 0.021 EURR2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.282 EURPUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.765 EURPPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.406 EURTR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.794 EURW8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.927 EUR6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.002 EURUG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.677 EUR6MK XFRA US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.538 EURMT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.265 EURK6B XFRA US48242W1062 KBR INC. DL -,001 0.088 EURAHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.221 EURFC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.353 EURWX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.927 EURA35 XFRA US3131483063 FEDERAL AGRICULTURAL C 0.706 EURFG8 XFRA US30225T1025 EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 0.794 EUREP7 XFRA US30049A1079 EVOLUTION PETROL. DL-,001 0.088 EUREV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.044 EUREAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.582 EURDGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.894 EUREC8 XFRA US2074101013 CONMED CORP. DL-,01 0.177 EURCCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.362 EUR