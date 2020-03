FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 13.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.03.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YIT XFRA FI0009800643 YIT OYJ

C9CB XFRA AU000000BCL4 BUNJI CORPORATION LTD.

16E XFRA SE0003491562 EPISURF MEDICAL AB B

EPISURF MEDICAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de