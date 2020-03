Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die USA verhängen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen aus Europa. Das Einreiseverbot soll am Freitag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten, wie Präsident Donald Trump ankündigte. Es gilt nach seinen Angaben nicht für US-Bürger mit Europa-Aufenthalt, die negativ auf den Erreger getestet würden. Auch sei Großbritannien von dem Einreiseverbot ausgenommen. Die Maßnahmen seien nötig, um "die Gesundheit und das Wohlergehen" der US-Bürger zu schützen, sagte Trump. Er warf der EU vor, nicht ausreichend auf die Ausbreitung des Erregers reagiert zu haben. Die Europäische Union habe es versäumt, nach Ausbruch des Virus ein allgemeines Einreiseverbot für Reisende aus China zu verhängen. Von China hatte die Pandemie ihren Ausgang genommen. Trump appellierte ferner an den US-Kongress, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise durch rasche Kürzungen bei der Einkommensteuer einzudämmen. Er kündigte außerdem an, dass für bestimmte Unternehmen und Gruppen von Bürgern die Fristen für ihre Steuerzahlungen verlängert werden sollten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

21:00 Oracle Corp, Ergebnis 3Q

21:05 Adobe Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 219.000 zuvor: 216.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.634,75 -3,83% Nasdaq-100-Indikation 7.686,50 -3,91% Nikkei-225 18.559,63 -4,41% Hang-Seng-Index 24.327,29 -3,58% Kospi 1.834,33 -3,87% Schanghai-Composite 2.922,73 -1,54% S&P/ASX-200 5.304,60 -7,36%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Rezessionsängste wegen der Coronavirusausbreitung lassen Anleger aus Aktien fliehen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch des neuartigen Coronavirus nun auch offiziell als Pandemie eingestuft. Angesichts der weltweiten Verbreitung des Erregers äußerte die UN-Organisation tiefe Besorgnis über das "alarmierende Niveau der Untätigkeit" im Kampf gegen das Virus. Da die globale Wirtschaft ohnehin schon am Stock gehe, dürften weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Konjunktur weiter abwürgen, heißt es. Die USA haben postwendend reagiert und für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen aus Europa verhängt. Diese Maßnahmen dürften der globalen Konjunktur einen schweren Schlag versetzen, mutmaßen Händler nicht nur mit Blick auf das Geschäft der Fluggesellschaften. Derweil beeilen sich immer mehr Staaten mit der Verkündung von Wirtschaftshilfen für die einbrechende Konjunktur. Doch überzeugen diese Schritte Händler nicht. Der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gesuchte Yen verstärkt den Abwärtsdruck am exportabhängigen Aktienmarkt in Japan. In Australien rutscht die Börse mit einem Dreieinhalbjahrestief tiefer in den Bärenmarktmodus. Im Luftverkehrssektor brachen Qantas um 9,9 Prozent auf ein Dreijahrestief ein. Flight Centre stürzten um 18 und Webjet um 20 Prozent ab. Asiana Airlines sinken in Seoul um 3,2 Prozent. Mit den drastischen Beschränkungen des US-Flugverkehrs zählen die Sektorwerte zu den schwächsten der Region.

US-NACHBÖRSE

CME sanken um weitere 0,9 Prozent nach einem Absturz von 6 Prozent im regulären Geschäft. Nach dessen Ende hatte der Börsenbetreiber bekannt gegeben, den Parkett und Präsenzhandel zum Ende der Woche bis auf Weiteres zu schließen. Die Gesellschaft begründete die Schritte mit der Covid-19-Pandemie. Del Taco Restaurants kletterten dagegen um 4,6 Prozent nach einem 11,3-prozentigen Einbruch im regulären Handel. Der Betreiber von Schnellrestaurants überbot auf bereinigter Basis im vierten Quartal die Gewinnschätzungen des Marktes, der Umsatz verfehlte die Prognosen dagegen leicht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.553,22 -5,86 -1464,94 -17,47 S&P-500 2.741,38 -4,89 -140,85 -15,15 Nasdaq-Comp. 7.952,05 -4,70 -392,20 -11,37 Nasdaq-100 8.006,12 -4,37 -366,15 -8,32 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,76 Mrd 1,82 Mrd Gewinner 169 2.304 Verlierer 2.858 696 Unverändert 22 47

Kursabsturz - Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Coronavirus-Ausbruch nun als Pandemie einstuft, verstärkten sich die Abgaben. Zuvor bereits hatte Enttäuschung über das Ausbleiben der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Maßnahmen zur Abfederung der negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie für Verkaufsdruck gesorgt. Der Dow-Jones-Index verlor seinen Status als "Bullenmarkt", weil der Index von seinem jüngsten Hoch am 12. Februar mehr als 20 Prozent verloren hat. Die Boeing-Aktie brach um 18,2 Prozent ein. Hintergrund war ein Bloomberg-Bericht, wonach der US-Flugzeughersteller bereits für Freitag die vollständige Inanspruchnahme eines Kredits in Höhe von 13,8 Milliarden Dollar planen soll.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,51 -3,3 0,54 -69,7 5 Jahre 0,68 1,2 0,67 -124,3 7 Jahre 0,82 5,3 0,76 -143,0 10 Jahre 0,87 6,4 0,81 -157,3 30 Jahre 1,38 10,4 1,28 -168,3

Die US-Anleihen verzeichneten leichte Abgaben. Im Gegenzug konnten sich die Renditen erholen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 6,4 Basispunkte auf 0,87 Prozent. Die anhaltend negativen Nachrichten rund um das Coronavirus dürften aber weiter für eine erhöhte Nachfrage nach den als sicher geltenden Anleihen sorgen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,1298 +0,3% 1,1259 1,1318 +0,7% EUR/JPY 117,19 -0,6% 117,94 119,11 -3,9% EUR/GBP 0,8817 +0,4% 0,8786 0,8741 +4,2% GBP/USD 1,2814 -0,0% 1,2815 1,2946 -3,3% USD/JPY 103,75 -1,0% 104,75 105,20 -4,6% USD/KRW 1206,20 +1,2% 1191,51 1191,11 +4,4% USD/CNY 6,9818 +0,3% 6,9605 6,9487 +0,3% USD/CNH 6,9883 +0,2% 6,9749 6,9524 +0,3% USD/HKD 7,7725 +0,0% 7,7692 7,7669 -0,2% AUD/USD 0,6447 -0,5% 0,6482 0,6528 -8,0% NZD/USD 0,6258 -0,1% 0,6263 0,6316 -7,0% Bitcoin BTC/USD 7.441,26 -6,6% 7.969,74 7.818,76 +3,2%

Der Dollar erholte sich von zwischenzeitlichen Abgaben. Der Dollar-Index zeigte sich im späten US-Handel mit einem Plus von 0,1 Prozent. Der Euro fiel auf 1,1274 Dollar nach 1,1309 Dollar am Vorabend. Im asiatisch geprägten Handel am Donnerstag fällt der Dollar wieder zurück, gesucht ist insbesondere der als sicherer Hafen geltende Yen. Hintergrund ist die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen aus Europa zu verhängen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 31,63 32,98 -4,1% -1,35 -47,6% Brent/ICE 34,37 35,79 -4,0% -1,42 -46,9%

Die Ölpreise gerieten unter Druck, nachdem Saudi-Arabien Pläne offengelegt hatte, die Förderung auf ein Rekordniveau von 13 Millionen Barrel täglich auszuweiten. Die maximale Tageskapazität liegt bislang bei 12 Millionen. Damit verschärft sich der Preiskrieg mit Russland. Zudem hat die Opec ihre Prognose für das Wachstum der täglichen Ölnachfrage im laufenden Jahr drastisch gesenkt. Und außerdem verzeichneten die wöchentlichen US-Öllagerdaten die siebte Woche in Folge einen Anstieg. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 4,3 Prozent auf 32,87 Dollar, für Brent ging es um 3,5 Prozent auf 35,91 Dollar abwärts. Im asiatischen Geschäft am Donnerstag stehen die Preise erneut stark unter Druck.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.635,83 1.638,27 -0,1% -2,44 +7,8% Silber (Spot) 16,63 16,77 -0,8% -0,14 -6,9% Platin (Spot) 861,95 865,40 -0,4% -3,45 -10,7% Kupfer-Future 2,46 2,51 -1,9% -0,05 -12,3%

Der Goldpreis fiel auf den tiefsten Stand seit rund einer Woche. Hier belastete laut Marktteilnehmern die Aussicht auf ein Konjunkturprogramm durch die US-Regierung, auch wenn ein erster Anlauf im Kongress gescheitert war. Andere Teilnehmer sprachen von einer technischen Korrektur, nachdem der Goldpreis zuletzt die Marke von 1.700 Dollar übersprungen hatte. Der Preis für die Feinunze fiel um 1,0 Prozent auf 1.636 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAPANDEMIE

