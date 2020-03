Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leipzig (pta008/12.03.2020/08:30) - - Die Softline Gruppe, ein international tätiges IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf Software Asset Management (SAM), Informations- und IT-Sicherheit, Cloud und Future Datacenter sowie Digital Workplace erhält mit 16,5 Millionen Euro den bislang größten Auftrag ihrer zehnjährigen Firmengeschichte.



Ein international führender Konzern beauftragt die Softline und einen Partnerdienstleister mit dem Management eines Teils seiner On-Premise Cloud-Infrastruktur. Die IT-Experten der Softline unterstützen den Konzern bereits seit 2010 in diversen Bereichen, wie beispielsweise IT-Sicherheit, Software Asset Management sowie bei der Konzeption, Implementierung und dem Betrieb von Cloudlösungen.



"Der gewonnene Auftrag für einen 'Full Managed Service' ist der erste dieser Art bei der Softline und spiegelt die große Kundenzufriedenheit und das über Jahre gewachsene Vertrauensverhältnis wider. Wir wurden für mindestens drei Jahre mit dem vollständigen Managed Service der On-Premise Cloud-Umgebung für Desktop- und Applikations- Virtualisierung beauftragt", freuen sich Regina Richter, Senior Key Account Manager, und Alexander Schumann, Director Consulting bei der Softline Solutions GmbH. "Zukünftig stellen wir gemeinsam mit einem Partnerdienstleister einen 24/7 verfügbaren ServiceDesk, quasi einen 'Rundum-Service', geleitet von einer Service-Delivery-Organisation, begleitet von einem Projektplanungs- und Reportingbereich sowie ca. 15 IT-Consultants für die Leistungserbringung. Im Rahmen der Ausschreibung konnten wir uns gegen namhafte Mitbewerber durchsetzen", ergänzt Schumann.



Über die Softline Gruppe



Die Softline Gruppe ist ein europaweit tätiges, nachhaltig wachsendes IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf Software Asset Management (SAM), Informations- und IT-Sicherheit, Digital Workplace sowie Cloud und Future Datacenter. Hierbei verfolgt sie ein Ziel - Compliance, Kontrolle und Kosteneinsparungen für die IT ihrer Kunden zu schaffen.



Die Gruppe besteht aus der Softline AG, die als Holding fungiert, und ihren Tochtergesellschaften Softline Solutions GmbH, Softline Services GmbH, Softline Solutions Netherlands BV, Softline Solutions NV, Softline Solutions Frankreich sowie Softline Solutions Ltd., mit Standorten in Deutschland (Leipzig, Wolfsburg und München), den Niederlanden (Nieuwegein), Frankreich (Paris), Belgien (Antwerpen) und dem Vereinigten Königreich (London). Weitere Informationen finden Sie unter www.softline-group.com.



Investor-Relations-Kontakt: Vanessa Zeh E-Mail: investors@softline-group.com Tel.: +49 341 24051-0



(Ende)



Aussender: Softline AG Adresse: Gutenbergplatz 1, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Schaletzky Tel.: +49 341 24051-0 E-Mail: Martin.Schaletzky@softline-group.com Website: www.softline-group.com



ISIN(s): DE000A2DAN10 (Aktie) Börsen: m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1583998200890



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 12, 2020 03:30 ET (07:30 GMT)





SOFTLINE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de