Die Aktienmärkte sind heute einnmal mehr in Panik geraten - diesmal wegen Donald Trump! Der US-Präsident verkündet einen Einreisestopp aus Europa, in seiner Ansprache jedoch schien zunächst auch der komplette Warenverkehr betroffen zu sein - die US-Futures daher zwischenzeitlich limit down. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...