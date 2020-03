Der deutsche Leitindex DAX ist zum Start in den Donnerstagshandel abermals abgestürzt.Der DAX markierte seinen Erstkurs bei 9.830 Punkten - das war ein Abschlag von 5,9 Prozent. Damit rutschte der deutsche Leitindex unter die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten.Corona-Panik erfasst die MärkteNachdem am Mittwochabend die US-Märkte erneut massiv abgestürzt waren und auch an den Börsen in Asien kräftige Verluste zu sehen waren, geht es auch am deutschen Aktienmarkt ...

