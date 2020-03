Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Rentenanlagen aus den Schwellenländern tendierten im Februar zunächst freundlich, so die Experten von Union Investment.Der J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index habe über ein Prozent zugelegt. Die Spreads hätten sich abwärts bewegt auf die Marke von 300 Basispunkten. Doch dann habe sich in der letzten Woche des Berichtsmonats sprunghaft das Blatt gewendet. Die Kapitalmärkte seien im Rahmen der SARS Cov-2-Infizierungen unter starken Abgabedruck geraten. Per Saldo hätten in Hartwährung denominierte Schwellenländeranleihen (J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index) rund ein Prozent verloren. Die Risikoaufschläge hätten sich um 45 auf 345 Basispunkte ausgeweitet. Der markante Spreadanstieg habe vor allem aus dem Renditerückgang der als sicher geltenden US-Treasuries in Höhe von 35 Basispunkten auf rund 1,16 Prozent resultiert. ...

