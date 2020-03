Boston (www.aktiencheck.de) - Was die Märkte in dieser Woche am meisten erschreckt haben dürfte, ist die dämmernde Erkenntnis, dass niemand Verantwortung übernimmt und es keinen Plan gibt, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute. Es habe bisher nur sehr wenig Koordination dazu gegeben, wie Covid-19 am besten eingedämmt werden könne, wobei Präsident Donald Trump die Risiken offenbar immer noch herunterspiele, beklage Smart. ...

