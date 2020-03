Deutsche Bank verkauft Trust-Geschäft in Mexiko (SZ) CTS Eventim sieht Belastung der Ticketverkäufe durch Corona Frankfurter Airport mit massivem Passagierrückgang wegen Corona-Krise Lufthansa: Wir haben an einzelnen Tagen mehr Stornierungen als Buchungen (Business Insider) Traton will bei seiner Tochter MAN jede sechste Stelle streichen (HB) K+S erwartet 2020 deutlichen Gewinnrückgang SGL Carbon schreibt Verlust - Prognose trotz Corona-Krise bestätigt Steinhoff verschiebt Verkauf von Pepco (Kreise) Villeroy & Boch: Aktionär Lakestreet Capital Partners fordert höhere Dividende (HB) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 ...

