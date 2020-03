=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- OMV erwirbt von Mubadala einen zusätzlichen 39% Anteil an Borealis kein Stichwort Wien - OMV Refining & Marketing GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der börsenotierten OMV Aktiengesellschaft, und der nachfolgend genannte nahestehende Rechtsträger haben heute eine Vereinbarung über den Erwerb eines zusätzlichen 39% Anteils an Borealis AG (Borealis) durch OMV Refining & Marketing GmbH unterzeichnet. Die Durchführung der Transaktion steht insbesondere unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, wie insbesondere Zusammenschlussgenehmigungen. Mit dem Closing der Transaktion wird bis Ende 2020 gerechnet. Die gegenständliche Bekanntmachung erfolgt, da der Wert des genannten Geschäfts 10% der Summe der entsprechenden Vermögenswerte des Konzernabschlusses der OMV Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2018 übersteigt (§ 95a Abs 5 iVm Abs 1 und Abs 3 AktG). Zu diesem Geschäft werden die folgenden Informationen bekannt gemacht: Name des nahestehenden Rechtsträgers: Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company L.L.C., Teil des Mubadala Konzerns, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Datum des Geschäfts: 12. März 2020 Nähere Informationen über das gegenständliche Geschäft sind auf der Interseite der OMV Aktiengesellschaft unter www.omv.com [http://www.omv.com/] verfügbar. Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner, Public Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com Florian Greger, Investor Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail: investor.relations@omv.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2020 03:54 ET (07:54 GMT)