Frankfurt (ots) - Die große Mehrheit der Führungskräfte weltweit bezweifelt, dass ihre Unternehmensführung Disruptionen, welche durch neue Technologien, demografische Verschiebungen, den Klimawandel oder auch durch unerwartete Ereignisse wie Pandemien entstehen, erfolgreich managen und bewältigen kann. Zugleich sind 95 Prozent der Führungskräfte der Meinung, dass ein professionelles Management disruptiver Veränderungen entscheidend für den Erfolg des Unternehmens ist. Dies ist das Ergebnis des globalen "Odgers Berndtson Leadership Confidence Index", den die internationale Personalberatung zusammen mit Harvard Business Review Analytic Services aktuell entwickelt hat.Für den Odgers Berndtson Leadership Confidence Index wurden Angaben von rund 2.000 Führungskräften, Managern und Vorstandsmitgliedern, von Unternehmen weltweit mit einem Umsatz zwischen 50 Millionen und 5 Milliarden US-Dollar ausgewertet. Dabei misst der neuartige Index das Vertrauen von Führungskräften in die Kompetenz ihrer Unternehmensführung anhand von 44 verschiedenen Führungskriterien.Gemäß der Untersuchung, die Odgers Berndtson gemeinsam mit Harvard Business Review Analytic Services (HBR-AS) durchgeführt hat, sind nur 16 Prozent der Führungskräfte der Meinung, dass ihre Unternehmens-führung Disruptionen bisher gut bewältigt hat, nur 15 Prozent sind zuversichtlich, dass sie diese auch in Zukunft gut meistern wird. Die Mehrheit der Führungskräfte (61 Prozent) ist hier eher skeptisch, rund ein Viertel (24 Prozent) ist sogar sehr besorgt. Dabei sind die Vertrauenswerte für die weltweit untersuchten Regionen - Nordamerika, Europa, Asien, übrige Welt - ähnlich niedrig."Die Ergebnisse sind alarmierend", sagt Dr. Marco Henry V. Neumueller, Associate Partner von Odgers Berndtson. "Mit 85 Prozent der Führungskräfte, die Zweifel an der Innovations- und Zukunftsfähigkeit ihres Arbeitgebers haben, zeigt die Studie eine globale Vertrauenskrise auf. Die Unternehmen müssen diese Krise ernst nehmen und ihre Führungskompetenzen neu definieren. Ansonsten laufen sie Gefahr, dass Leistungsträger, die sie für die erfolgreiche Gestaltung des Wandels dringend benötigen, abwandern", so der Berater.Die Studie mit den vollständigen Ergebnissen zur Ansicht oder zum Download finden Sie hier: http://bit.ly/lcienworlddownload