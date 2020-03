Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Boeing, die Sportartikel-Hersteller, den BVB und unsere Empfehlungsliste.

> USA | Wall Street: Angst misst man an der Börse in VIX-Punkten. Der Index bildet die Volatilität im US-Aktienhandel ab. Gestern stieg er vorübergehend auf über 60 Punkte und damit auf ein Niveau wie zuletzt zu Zeiten der Finanzkrise. Die Anleger warten darauf, dass Regierungen und Notenbanken klare Signale aussenden, die darauf hindeuten, dass man einen Plan hat und dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern.

Inzwischen werfen die Anleger wahllos alles aus ihren Depots, das sich zu Geld machen lässt. Entsprechend notierten die US-Indizes auch gestern wieder auf tiefrotem Terrain. Der Dow Jones büßte knapp sechs Prozent ein. Der S&P 500 schloss 4,6 Prozent tiefer und für den Nasdaq100 ging es um 4,3 Prozent abwärts.

Den Put auf Boeing haben wir leider etwas zu früh aus der Hand gegeben. Die Aktie büßte weitere 18 Prozent an Wert ein, nachdem bekannt wurde, dass der Konzern eine 14 Milliarden Dollar umfassende Kreditlinie ausschöpfen muss, um den gegenwärtigen Belastungen stand zu halten. In diesem Fall gilt es, sich an der Rendite von 129 Prozent zu freuen und nicht den Prozenten hinterherzutrauern, die noch hätten dazukommen können.

