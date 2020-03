APA ots news: OMV startet Verkaufsprozess ihres Tankstellengeschäfts in Deutschland



Wien (APA-ots) - Die OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien, startet den Verkaufsprozess über die mögliche Veräußerung ihres OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland.



Unter der Premium Marke OMV betreibt die Konzerntochter OMV Deutschland GmbH ein Netz von 287 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg. An 195 dieser Standorte wird die erfolgreiche VIVA Genusswelt angeboten. OMV Tankstellen sind Service-Zentren für mobile Kunden und bieten zahlreiche Produkte und Dienstleistungen in Top-Qualität sowie eine breite Palette an lokalen Dienstleistungen an.



Mit dieser möglichen Veräußerung des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland, treibt die OMV Aktiengesellschaft aktiv ihr Portfoliomanagement in Richtung eines nachhaltigen und profitablen Wachstums voran.



Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner +43 1 40440-21357 public.relations@omv.com http://www.omv.com http://blog.omv.com http://omv-mediadatabase.com Social Media: http://facebook.com/OMV http://twitter.com/omv http://youtube.com/omv http://instagram.com/omv http://linkedin.com/company/omv



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS0034 2020-03-12/09:35

OMV-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de