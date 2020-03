DAX 30 weiter schwach: Unter 10.000 erwartet (!)

Der deutsche Leitindex wird auch heute negativ und mit einem deutlichen Gap in den Handel starten. Dieses wird wohl mehrere hundert Indexpunkte betragen. Wichtige und nun zu beachtende Marken bewegen sich bei: 9.794 bis 8.699.

Der EZB-Rat hat noch keine geldpolitischen Maßnahmen eingeleitet. Daher wird der heutigen Sitzung mit extremer Spannung und auch Hoffnung entgegen gesehen. Die Finanzminister der EU haben ein 25 Milliardenpaket verabschiedet, um die Rezessionsgefahr einzudämmen.

Der deutsche Leitindex wird heute bei rund 9.900 Zählern in den Handel starten. Der DAX 30 hatte sich zuletzt deutlich von seinen Hochs entfernt und befindet sich weiter im Crash-Modus. Ernüchternd gilt es trotzdem festzustellen, dass eine Erholung bestenfalls in einem "flachen V" stattfinden wird. Es wird keinen schnellen Rebound geben. Das BIP-Wachstum wird in 2020 deutlich niedriger als zuvor erwartet ausfallen. Ebenso die globalen Unternehmensgewinne. Dies wird sich in der Berichtssaison ab Mitte April niederschlagen.

Hohe Schwankungsbreiten & Volatilitäten werden am Aktienmarkt zu wiederkehrenden kurzfristigen und einschneidenden Rücksetzern führen. Es empfiehlt sich daher eine abwartende aber leicht positive strategische Herangehensweise. Auch in den USA mehren sich nun die Corona-Infizierten. Der US-Präsident riegelt sein Land nun konsequent ab. Abwärtsdruck weiter intakt.

