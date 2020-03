Laut CNBC vom Dienstag, dem 3. März, ist Ari Wald, ein Analyst der in den USA ansässigen Full-Service-Brokerage- und Investmentbank Oppenheimer, der Ansicht, dass sich der S&P-500-Index "erst in der zweiten Stufe eines dreistufigen Ausverkaufs befindet". Ich schätze, wo die US-Märkte hingehen, werden die britischen Märkte folgen. Er meint, dass die Talsohle auf den Märkten "in drei Phasen durchschritten wird". Erstens sehen wir oft ein Tief mit hoher Intensität, das wir nach Meinung von Wald letzten ...

