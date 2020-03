Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch gestern blieb dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein neues Verlaufstief (10.391 Punkte) nicht erspart, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Unterm Strich stehe damit die 13. rote Tageskerze in den letzten 15 Handelstagen zu Buche. Von einer Stabilisierung sei das Aktienbarometer also unverändert weit entfernt. ...

