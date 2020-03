Lufthansa-Aktie unter 10 Euro!Die Aktie der Deutschen Lufthansa crasht heute um über 10% in den Keller und notiert damit unter der Kursmarke von 9 Euro! Das bedeutet den tiefsten Stand seit drei Jahren. Dabei ging es alleine in den vergangenen zwei Wochen um 21% nach unten, während seit Jahresstart 2020 sogar ein Kursverlust von rund 40% in den Depots der Lufthansa-Aktionäre...

Den vollständigen Artikel lesen ...