Unterföhring (ots) - Old but gold! Darauf setzt VoiceKids-Talent Nora Arvena (14, Brugg/Schweiz) in der vierten Ausgabe der Blind Auditions am Sonntag, 15. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1. Mit dem Blues-Klassiker "I'd Rather Go Blind" von Etta James will sie die fünf Coaches zum Buzzern bewegen und sich ihren Platz in den Battles von "The Voice Kids" sichern. Für den Oldie aus dem Jahr 1968 hat sich die junge Schweizerin ganz bewusst entschieden: "Heutzutage hört man sehr oft Deutschrap und der geht meistens um Autos und Geld. Er gibt mir keine Emotionen im Gegensatz zu der alten Musik." Weiter schwärmt sie: "Die ist fließend wie Butter und Marmelade, schmelzend auf einem warmen Brot."Mit ihrer tiefgehenden Interpretation des Songs auf der VoiceKids-Bühne und ihrer kraftvollen Stimme verblüfft sie vor allem Coach Max Giesinger: "Wow. Was war denn das bitte für eine geile Performance?! Krass, du bist ja mal eine mega Granate." Was sagen die anderen Coaches zu ihrem Auftritt? Und wie geht Nora Arvenas Reise bei "The Voice Kids" weiter?Das sind die weiteren Talente der vierten Blind Auditions von "The Voice Kids":Brinn (10, Klagenfurt/Österreich), Bjondi (12, München),Gertlin (10, Karlsruhe), Marc (12, Lohne/Niedersachsen),Paula Sophie (13, Mülverstedt/Thüringen), Igor (12, Zürich/Schweiz),Luc (13, Bad Sulzuflen/Nordrhein-Westfalen),Naima (13, Puch/Österreich), Mireille (9, Zürich/Schweiz),Charis & Joleen (13, Rehna/Mecklenburg-Vorpommern),Marlon (14, Gummersbach/Nordrhein-Westfalen),Viwvareeya (13, Geislingen/Baden-Württemberg),Maria (14, Salzburg/Österreich) "The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1Mehr Infos finden Sie unter http://presse.sat1.de/TVK2020 Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1158, -1108Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Jasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4544792