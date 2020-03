=== DAX (Ende 2020) Ziel: Gesenkt auf 11.500 (13.200) Punkte Kurs (10:26 Uhr): -6,3% auf 9.781 Punkte ===

Die DZ Bank erwartet eine Rezession der europäischen Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte. Der DAX dürfte auf ein Rezessionstief von 8.000 bis 8.500 Punkten fallen, sich bis zum Jahresende allerdings erholen. Die Bank sieht den deutschen Leitindex zum Jahresende bei 11.500 Punkten, zuvor war sie von 13.200 Punkten ausgegangen. Mitte 2021 könnte der DAX bereits wieder 12.300 Punkte erreichen und der Euro-Stoxx-50 die Marke von 3.400 Punkten.

Die Erfahrung lehre, dass die Aktienkurse in einer Rezession meist unter den Buchwert des Unternehmens fielen. Im Tiefpunkt des Wirtschaftsabschwungs sei die Stimmung üblicherweise so negativ, dass Anleger den Unternehmen keinerlei Zukunftsfantasie mehr zubilligten. Aktuell liege der Buchwert des DAX bei rund 8.100 Einheiten. "Es ist also durchaus denkbar, dass die Aktienmärkte in den kommenden Wochen noch weiter zurücksetzen werden und erst im April oder Mai ihr Tief im Bereich, umgerechnet auf den DAX, zwischen 8.000 und 9.000 Punkten finden werden", erläutern die Analysten.

Die Kurseinbrüche könnten sich auf bis zu 40 Prozent summieren. Ähnlich deutlich seien die Kursverluste in den vergangenen zwei Jahrzehnten nur im Zeitraum 2000 bis 2003 sowie 2008/09 gewesen. Gravierende Folgen sollte die Konjunkturschwäche für die Gewinne der 30 DAX-Unternehmen haben. Zu erwarten seien Einbrüche um 10 bis 20 Prozent. Abgesehen vom Sars-CoV2-Virus und seinen wirtschaftlichen Auswirkungen "existieren weitere Risiken, deren Einordnung noch schwerfällt".

Kehrseite der angespannten konjunkturellen Lage ist nach Darstellung der Bank aber mittelfristig "eine der besten Anlagemöglichkeit am Aktienmarkt während der vergangenen Jahrzehnte". Auf diese Situation sollten sich Anleger unbedingt vorbereiten, wenngleich in den nächsten Wochen noch die Sorgen überwogen. "Bis dahin gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren", empfehlen die Analysten.

March 12, 2020

