Das von US-Präsident Donald Trump aus Präventionsgründen am Mittwoch unterzeichnete Dekret umfasst einen Einreisestopp für Personen aus dem Schengen-Raum für vorübergehend 30 Tage. Das ist wenig konstruktiv für die TUI-Aktie (WKN: TUAG00), die heute -11,28% abtaucht auf 4,75 Euro.

Konkret gelte das Präsidialdekret für "die meisten ausländischen Staatsbürger, die in den letzten 14 Tagen vor ihrer geplanten Ankunft in den Vereinigten Staaten in bestimmten europäischen Ländern waren", wie das Department of Homeland Security (DHS) mitteilte.

TUI meldet Investoren-Einstieg

Der ägyptische Tourismus-Tycoon El Chiaty, in dessen Besitz sich der Touristikanbieter Travco Group befindet, nutzt das vergünstigte Kursniveau offenbar, um sich bei TUI einzukaufen. Das Investment in der Größenordnung von 3,4 Prozent tätigt der Unternehmer durch seine in Zypern ansässige Investmentgesellschaft, die durch ihr Engagement bei den Hotelketten Steigenberger und Intercity Hotels bekannt ist. Nach eigenen Aussagen vertraue El Chiaty in das Management von TUI.

